Fofura: Marcos Mion mostra bilhete escrito pelo filho Romeo

O apresentador Marcos Mion encantou a internet ao mostrar um bilhete feito por seu filho Romeo, de 16 anos. No papel colado na porta, o jovem desejava boas vindas ao pai, que voltou para São Paulo nesta sexta-feira (8) após as gravações do ‘Caldeirão’ no Rio.

“Estou exausto, mas cheguei em São Paulo e sabe qual é a melhor parte? Sempre que eu volto, tem um bilhete do Romeo. No desenho, eu, ele e a Su, de cabelo comprido. Não é a coisa mais linda do mundo?”, babou Mion.

Romeo é o filho mais velho de Marcos Mion e Suzana Gullo. Ele foi diagnosticado no espectro autista ainda durante a infância e desde então o apresentador usa sua visibilidade para falar sobre o assunto. Além de Romeo, o casal ainda é pai de Donatella, de 13 anos, e Stefano, de 11.