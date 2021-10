‘Foi um grande susto’, diz árbitro agredido em partida no Rio Grande do Sul – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 05 – O árbitro Rodrigo Crivellaro, que foi agredido pelo jogador William Ribeiro na partida entre Guarani e São Paulo pela Divisão de Acesso do Rio Grande do Sul na última segunda-feira disse que não tem permissão para falar sobre o episódio no gramado para não atrapalhar na averiguação do caso, mas falou sobre sua recuperação. “Foi um grande susto. Agradeço a torcida de todos pela minha recuperação”, contou.

O médico do Guarani, Sandro Hansel, responsável pelo atendimento dentro de campo, disse que Crivellaro ficou desacordado por cerca de um minuto ainda no gramado. Até a chegada da maca, ele foi colocado na ambulância até recuperar os sentidos e ser conduzido ao Hospital São Sebastião Mártir.

“No campo, chamei ele pelo nome e perguntei como estava. Ele não lembrou do acontecido, inclusive questionou se estava em Bagé (cidade que possui outro time chamado Guarany e que também participa da competição”, disse.

TOMOGRAFIA

No hospital, Crivellaro passou por uma tomografia que constatou lesão leve na medula. Hansel acredita que o árbitro leve de duas a três semanas para retirar o colete cervical, usado para imobilizar o pescoço. Desde a manhã desta terça-feira, ele se encontra em um hotel da cidade, onde passa bem. O quarto árbitro do jogo, Tiago Rodrigues, almoçou com Crivellaro e, segundo ele, se recupera bem. “Ele está caminhando normalmente e muito consciente.”

Os 31 minutos restantes de Guarani x São Paulo seguiram na tarde desta terça-feira, com o árbitro Tiago Rodrigues e os mesmos auxiliares. O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) segue investigando os fatos e o que motivou Willian Ribeiro a tomar a atitude violenta. Ainda na segunda-feira, o São Paulo anunciou a rescisão contratual com o agressor.

O CASO

A agressão ocorreu na noite de segunda-feira, aos 14 minutos do segundo tempo, no Estádio Edmundo Feix, em Venâncio Aires, três minutos depois de o Guarani, time local, abrir o placar. O jogo era válido pela antepenúltima rodada da fase inicial do Campeonato Gaúcho da Segunda Divisão.

Após receber um cartão amarelo por reclamação, Willian se dirigiu ao árbitro Rodrigo Crivellaro e desferiu um soco. Ao cair, o atleta chutou a nuca do juiz, enquanto estava caído no chão, desacordado. Os jogadores de Guarani e São Paulo-RS chamaram com urgência o médico e a ambulância. Willian foi levado ao vestiário e cerca de 30 minutos depois foi conduzido pela polícia à delegacia.