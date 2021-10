Foragido da Justiça por tentativa de latrocínio é preso em Marechal Deodoro

Foi preso nesta quinta-feira (14), no município de Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió, um jovem de 25 anos de idade que estava foragido da Justiça. Ele responde a um processo de tentativa de latrocínio ocorrido em 8 de março de 2020, quando tentou contra a vida de um jovem nas imediações do Loteamento Terra…

Foi preso nesta quinta-feira (14), no município de Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió, um jovem de 25 anos de idade que estava foragido da Justiça.

Ele responde a um processo de tentativa de latrocínio ocorrido em 8 de março de 2020, quando tentou contra a vida de um jovem nas imediações do Loteamento Terra dos Marechais.

Na ocasião a vítima estava em uma festa no bairro do Jardim do Carmo quando fora atacado pelo autor e outras pessoas que o agrediram com tiros, pedras e pauladas para roubá-lo. Ele foi resgatado e precisou passar por diversas cirurgias.

O mandado de prisão foi emitido pela juíza Fabíola de Melo Feijão, da 1ª Vara da Comarca de Marechal Deodoro e a prisão efetuada por policiais civis do 17º Distrito Policial (17º DP), do mesmo município.