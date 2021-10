Fortaleza 1 x 0 Grêmio – Fim de jejum e segue o drama gaúcho no Brasileiro – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 13 (AFI) A torcida do Fortaleza, enfim, pode comemorar uma vitoria. Após um jejum de seis jogos sem vencer em casa, o time cearense ganhou por 1 a 0 do Grêmio, nesta quarta-feira à noite, na Arena Castelão, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem o técnico Luiz Felipe Scolari, demitido após a derrota para o Santos (1 a 0), Thiago Gomes assumiu de forma interina. Tentou reforçar a marcação, mas sofreu um gol na parte final do jogo e amargou a derrota.

O Fortaleza agora se mantém entre os primeiros colocados. Com 42 pontos está em terceiro lugar, deixando para trás o Red Bull Bragantino (41) e o Palmeiras (40). O Grêmio segue com 23 pontos e na penúltima posição, mantendo um cenário de forte candidato ao rebaixamento.

VEJA O GOL !

EM CIMA

O time cearense desde o início criou as melhores jogadas ofensivas. Até finalizou várias vezes, porém, sem caprichar no último passe. Os chutes de longa distância foram neutralizados pelo goleiro Brenno, que fez pelo menos três boas defesas.

O técnico interino, Thiago Gomes, armou o Grêmio sem um centroavante de ofício, apostando na mobilidade de seus atacantes. Apesar do esforço, o time não criou chances que pudessem levar perigo ao goleiro Felipe Alves. Mas o sistema de marcação funcionou bem, com a formação de cinco defensores e um esquema de cobertura nas laterais.

DE NOVO EM CIMA

O segundo tempo começou movimentado. O Fortaleza quase abriu o placar aos sete minutos, após troca de passes na área e o drible de David sobre o goleiro. Mas no momento de chutar ele se desequilibrou e mandou a bola para fora.

O Fortaleza seguiu melhor e assustou aos 29 minutos quando Felipe soltou a bomba de fora da área e Brenno saltou no alto para mandar a escanteio. O gol saiu aos 33 minutos, numa enfiada de Romarinho para Yago Pikachu. Ele ajeitou e chutou cruzado para as redes.

TUDO OU NADA

Após o gol, Thiago Gomes desistiu da marcação pelo lado do Grêmio. Tirou o zagueiro Rodrigues para a entrada do atacante Diego Souza e sacou o lateral Guilherme Guedes para a entrada de Elias. No tabuleiro de xadrez, Vojvoda reforçou a defesa do Fortaleza com Bruno Melo no lugar de Lucas Crispim.

Nesta movimentação dos técnicos, o placar não mudou. O Grêmio foi incapaz de atacar e o Fortaleza segurou a bola nos seus pés e garantiu a importante vitória.

PRÓXIMOS JOGOS

No final de semana, pela 27.ª rodada, no sábado o Fortaleza vai enfrentar o lanterna Chapecoense, na Arena Condá. De outro lado, o Grêmio vai receber o Juventude, num duelo gaúcho em Porto Alegre (RS).