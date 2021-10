Fortaleza 1 x 2 Atlético-MG – Galo volta a vencer e confirma vaga na decisão! – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 27 (AFI) – Com uma larga vantagem conquistada no confronto de ida (4 a 0), o Atlético-MG voltou a vencer o Fortaleza na noite desta quarta-feira, desta vez por 2 a 1, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), e confirmou vaga na decisão da Copa do Brasil 2021. O adversário na final será o Athletico-PR.

Além de vaga na final, o Atlético-MG garantiu pelo menos mais R$ 23 milhões de premiação no campeonato, pois é a quantia do vice-campeão. Se conquistar o título, os mineiros ficarão com R$ 56 milhões. Vale destacar que até agora o time acumula R$ 15,15 milhões de prêmios na Copa do Brasil.

O Atlético-MG buscará o bicampeonato da Copa do Brasil, que foi conquistada pela primeira vez em 2014 sobre o arquirrival Cruzeiro. Depois disso os mineiros só voltaram a final uma única vez, em 2016, quando perderam para o Grêmio e amargando o segundo lugar.

Fato é que a vaga na decisão da Copa do Brasil servirá como combustível para o Atlético-MG seguir em busca do já encaminhado título do Campeonato Brasileiro. O time lidera a competição com folga e quer encerrar um jejum de 50 anos, já que a última e única conquista aconteceu em 1971.

CONFIRA OS GOLS DA VITÓRIA DO ATLÉTICO-MG NO CASTELÃO!

LEÃO TEM LIGEIRA SUPERIORIDADE

Com bola rolando, os primeiros 45 minutos foram equilibrados e com o Fortaleza tendo ligeira superioridade para abrir o placar. Logo aos 11, Wellington Paulista recebeu passe de Bruno Melo e arriscou chute cruzado. A bola passou por toda área e Edinho, atrasado, não conseguiu completar para o gol.

A estratégia do Atlético-MG foi de forçar a marcação para ficar mais tempo com a bola nos pés, assim conseguiria evitar novos sustos na defesa. E a estratégia surtiu efeito, com o Fortaleza tendo dificuldades para entrar na área, principalmente com jogadas pelo chão.

Seguro na defesa, o Atlético-MG quase foi premiado com o primeiro gol no final do primeiro tempo. Aos 42 minutos, Guilherme Arana cobrou falta e Marcelo Boeck fez boa defesa, garantindo o empate parcial.

GALO MELHORA E VENCE NOVAMENTE

No segundo tempo, o Atlético-MG assustou o Fortaleza logo aos três minutos. Dodô deu lindo lançamento para Eduardo Vargas, que invadiu a área e finalizou forte, mas Marcelo Boeck fez ótima defesa, com a bola passando muito perto do travessão.

O Fortaleza seguiu tendo muitas dificuldades e viu sua situação ficar ainda delicada aos 13 minutos, quando Diego Costa foi lançado, passou por dois marcadores, driblou o goleiro Felipe Alves e mandou para as redes, deixando o placar agregado em 5 a 0 para os visitantes.

Com a classificação mineira praticamente garantida, os dois times fizeram trocas com a intenção de preservas jogadores, tornando o jogo mais aberto. Aos 28, por exemplo Tchê Tchê saiu jogando errado e Ronald arriscou finalização de fora da área, mas nas mãos de Everson.

Na reta final do segundo tempo o Atlético-MG voltou a marcar. Eduardo Sasha invadiu a área e Titi cortou a bola com braço. Aos 38, o artilheiro Hulk foi para a cobrança de pênalti e não desperdiçou.

Antes do apito final, aos 44, Romarinho arriscou de longe, a bola desviou em Igor Rabello e enganou Everson, que descontou para o Fortaleza, mas tarde demais.