Fortaleza quer comemorar 103 anos com bom resultado contra o Atlético-MG – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 18 (AFI) – O Fortaleza celebra 103 anos de vida, mas pretende comemorar o aniversário fora de casa. Nesta quarta-feira o Leão do Pici joga diante do Atlético-MG pela semifinal da Copa do Brasil.

O Tricolor de Aço já está em Belo Horizonte e concentrado para partida. O jogo está marcado para quarta-feira às 20h30 no Mineirão e o retorno será dia 27 na Arena Castelão, às 20h30, com metade da capacidade liberada segundo decreto do governo do Estado do Ceará.

CAMPNHAS

Para esse jogo, o Leão vem embalado pela grande campanha no Campeonato Brasileiro, em que ocupa a terceira colocação com 45 pontos em 27 jogos, 13 vitórias e um saldo de gols de cinco.

E nessa partida vai encarar justamente o líder Atlético Mineiro que soma 56 pontos em 26 jogos, 17 vitórias e 23 gols de saldo.

O Galo vem de derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO, enquanto o Fortaleza venceu a Chapecoense por 2 a 1 .

DESFALQUES

O Fortaleza realiza nesta terça-feira à tarde um trabalho no CT do Cruzeiro. O técnico tricolor Juan Pablo Vojvoda terá três desfalques: Marcelo Benevenuto, Lucas Lima e David. Os dois primeiros porque já jogaram por outras equipes, e o terceiro está suspenso por três amarelos.

Para a vaga na retaguarda tricolor deverá jogar o volante Matheus Jussa. No meio-campo Romarinho e Matheus Vargas são os favoritos. Já no ataque as opções são Ângelo Henriques, Edinho, Robson e Wellington Paulista.