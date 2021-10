Fortaleza recebe o Grêmio querendo fazer as pazes com a torcida – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 12 (AFI) – O Fortaleza ainda não deu alegrias aos torcedores desde o retorno do público aos estádios e espera finalmente fazer as pazes nesta quarta-feira, quando recebe o Grêmio, às 20h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 26ª rodada do Brasileirão.

Desde o retorno do público, o Fortaleza foi goleado por Atlético-GO e Flamengo, ambos por 3 a 0. Ao todo, são cinco jogos de jejum como mandante. Ainda assim, o time é o quarto colocado, com 39 pontos.

A crise que vive o Grêmio não ilude ninguém no Fortaleza. O adversário não ganha há quatro partidas, está afundado na zona de rebaixamento e sem treinador depois da demissão de Luiz Felipe Scolari na última segunda-feira.

“A pressão é em todos os jogos, o tempo É pressão para eles, que estão na zona, e para nós, que ainda não vencemos desde que retornou o torcedor. Esse é o Campeonato Brasileiro, não tem para onde correr”, disse o goleiro Felipe Alves.

SOBRE O TIME

Em relação a formação que iniciou contra o Flamengo, o técnico Juan Pablo Vojvoda vai realizar duas alterações. Na defesa, Marcelo Benevenuto retorna após cumprir suspensão no lugar de Matheus Jussa. No meio de campo, Felipe será o substituto de Ronaldo, expulso.

A tendência é que o treinador mude também o sistema ofensivo. Após iniciarem no banco de reservas contra o Flamengo e entrarem no decorrer da partida, David e Robson devem aparecer nos lugares de Edinho e Wellington Paulista.

A provável escalação do Fortaleza é: Felipe Alves; Tinga, Benevenuto e Titi; Pikachu, Felipe, Ederson, Lucas Lima e Lucas Crispim; David e Robson.