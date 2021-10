Fortaleza terá desfalques e reforços contra o América-MG no Independência – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 29 (AFI) – O técnico argentino Juan Pablo Vovojda, do Fortaleza, terá alguns desfalques para a partida deste sábado, às 21h, no Estádio independência em Belo Horizonte diante do América-MG, jogo da vigésima nona rodada do Campeonato Brasileiro. Neste jogo, Leão busca esquecer o placar reverso do meio de semana para Atlético Mineiro, 2 a 0, que o eliminou da Copa do Brasil. Porém no Brasileiro, na rodada passada, o Tricolor de acabou vencendo bem o Atlhético Paranaense por 3 a 0 no Castelão, gols de Lucas Lima, Yago Pikachu e Robson.

Para o jogo com o Coelho, décimo colocado com 35 pontos, o treinador do Leão, terá desfalques do meio-campistas Lucas Crispim e também Yago Pikachu. Crispim está no DM por conta de uma lesão muscular enquanto Pikachu no ombro e seguem em recuperação. Outro jogador fora é o atacante Robson que se recupera de uma entorse no tornozelo direito segue em tratamento.

Em contra-partida, o treinador terá a volta de pelo menos dois jogadores titulares, o zagueiro Marcelo Benevenuto e o e o meio-campo Lucas Lima; o lateral-direito Tinga já recuperado de uma contusão na coxa e pode ser relacionado para o jogo.

NA TABELA

O Fortaleza ocupa a quarta colocação no campeonato Brasileiro com 48 pontos em 28 partidas, 14 vitórias 6 empates e oito derrotas 38 gols marcados e 30 sofridos. O Leão está atrás somente do Atlético Mineiro, líder com 59 pontos, de Palmeiras e Bragantino Red Bull com 49 e a frente do Flamengo que tem 46 pontos mais lembrando que o time carioca tem 25 jogos contra 28 do time cearense. Apita o jogo Flávio Rodrigues de Souza, e terá como auxiliare,s Daniel Luís Marques e Fabrini Beviláqua Costa, todos de São Paulo.

O Fortaleza deve entrar em campo com: Marcelo Boeck; Edinho, Matheus Jussa, Marcelo Benevenuto, e Bruno Melo; Ronald, Éderson e Lucas Lima; David, Wellington Paulista (David) e Robson. Pode ser um provável Fortaleza para o jogo.