Fortaleza x Athletico-PR – Semifinalistas da Copa do Brasil se enfrentam na Arena Castelão – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 22 (AFI) – Semifinalistas da Copa do Brasil, Fortaleza e Athletico-PR se enfrentam neste sábado pela 28º rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 19h15 na Arena Castelão.

Goleado pelo Atlético-MG no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil por 4 a 0 na última quarta-feira, no Mineirão, o Fortaleza se volta ao Campeonato Brasileiro, onde faz excelente campanha. Quarto lugar, com 45 pontos, o time cearense coleciona duas vitórias seguidas no Brasileirão – Grêmio 1 a 0 e Chapecoense 2 x 1

O Athletico empatou o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil por 2 a 2 com o Flamengo e no Brasileiro vem de uma sequência de três jogos sem vitória – derrotas para Bahia 2 a 0 e na última rodada para o Fluminense 1 a 0 e empate com a Chapecoense 1 a 1. O time paranaense é o décimo colocado, com 34 pontos.

Juan Pablo Vojvoda orienta seu time

MUITA CALMA

Após a goleada para o Atlético-MG, o técnico Juan Pablo Vojvoda chamou a responsabilidade da derrota e pediu que os jogadores seguirem focados no Brasileirão. “O primeiro que temos que fazer é descansar. Nos preparar para a partida de sábado, contra o Athletico-PR. Esse é o nosso objetivo. A próxima partida [contra o Atlético-MG] será quarta-feira e teremos tempo de analisar os erros cometidos e planejar. Seguirei trabalhando e confiando em cada um dos meus atletas que compõe o Fortaleza”, explicou.

Para a partida deste sábado, Vojvoda não deverá contar com o lateral-direito/zagueiro Tinga. Ele ficou fora do duelo contra o Galo por conta de lesão no músculo adutor da coxa esquerda, segue em tratamento e deverá continuar em recuperação. Daniel Guedes deve ser mantido na equipe titular.

Em contrapartida, terá reforços. São eles o zagueiro Marcelo Benevenuto, o meio-campo Lucas Lima e o atacante David.

Bissoli volta ao time neste sábado

TIME RESERVA

No Athletico, o técnico Alberto Valentim decidiu poupar o time pensando no duelo de volta contra o Flamengo. O goleiro Santos, o lateral Marcinho, os zagueiros Thiago Heleno e Pedro Henrique, o meia Léo Cittadini, e os atacantes David Terans, Nikão e Renato Kayzer, titulares na quarta-feira contra o Flamengo, nem viajaram para a capital cearense.

Nicolás Hernández, Erick e Abner, titulares na última quarta-feira, viajaram e ficam no banco.

O treinador poderá contar com os retornos do volante Christian e do centroavante Bissoli, que não puderam atuar na Copa do Brasil contra o Flamengo.

Christian estava suspenso, enquanto Bissoli não pode jogar a Copa do Brasil por já ter defendido o Cruzeiro na edição deste ano. Os dois serão titulares neste sábado.