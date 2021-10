Fortaleza x Atlético-GO – Tricolor quer se aproveitar de momento ruim do rival para assumir vice-liderança – Futebol Interior

Fortaleza – Tentando seguir em alta no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza visa tirar a vice-liderança do Palmeiras no duelo contra o Atlético Goianiense, neste sábado, às 17h, na Arena Castelão, pela 23ª rodada. Diferente do rival, o time goiano tem como meta se aproximar da zona de Libertadores.

O Fortaleza quebrou a sequência negativa dentro do torneio ao derrotar o Sport, na Ilha do Retiro, por 1 a 0. O time cearense entrará na rodada na terceira posição, com 36 pontos, atrás apenas de Atlético Mineiro (46) e Palmeiras (38).

O Atlético, por outro lado, não vence há seis jogos. A última vitória foi no dia 15 de agosto, quando bateu o Bahia por 2 a 1. Desde então, vem acumulando tropeços, o último no empate sem gols frente ao Cuiabá. O clube goiano é o 12º colocado, com 27 pontos.

OLHO NO TRICOLOR!

O técnico Juan Pablo Vojvoda poderá contar novamente com o atacante David, que cumpriu suspensão na última rodada. Por outro lado, ele não terá à disposição o meia Lucas Crispim, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Com isso, Yago Pikachu deverá ser colocado no meio de campo, ao lado de Éderson, Felipe e Lucas Lima. O ex-meia do Palmeiras vem se firmando entre os titulares de Vojvoda.

Fortaleza e Atlético-GO se enfrentam neste sábado

“Todos os jogadores, comissão técnica, todo mundo está esperando a volta desse momento. Sabemos o quanto a torcida faz a diferença nos jogos. Principalmente a torcida do Fortaleza, que é um jogador a mais. Então, estamos muito ansiosos, esperando essa volta e vamos fazer um grande jogo para conseguir a vitória para eles”, falou Edinho, sobre o retorno de torcedores ao Castelão após 570 dias.

COMO VEM O DRAGÃO?

Sem Eduardo Barroca, demitido após empate sem gols diante do Cuiabá, o Atlético terá no comando os auxiliares Eduardo Souza e João Paulo Sanches. A boa notícia fica pelo retorno de Willian Maranhão, que cumpriu suspensão automática. De resto, o time é o mesmo que vem atuando.

“Sempre quando tem uma troca no comando, nós jogadores sabemos que temos nossa responsabilidade. E que temos que assumir. Não é só culpa do treinador. Nós também temos a convicção de que temos que assumir que não estávamos vindo bem, estávamos só empatando e fazendo jogos abaixo. Tivemos também a derrota para o São Paulo. Depois fizemos um bom jogo contra o Cuiabá, mas não vencemos. Então, aumenta a responsabilidade sobre os jogadores, pois somos nós que jogamos dentro das quatro linha”, disse Cariús, que ficará como opção dentre os reservas.