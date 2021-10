Fortaleza x Flamengo – Vale a vice-liderança do Brasileirão – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 08 (AFI) – A Arena Castelão vai receber um grande jogo na noite deste sábado, válido pela 25ª rodada do Brasileirão. Em confronto direto pelas primeiras colocações, Fortaleza e Flamengo se enfrentam a partir das 19 horas.

O Leão do Pici vem embalado pela vitória sobre o Fluminense, por 2 a 0, no Rio de Janeiro, enquanto o Mengo defende uma invencibilidade de três partidas e na última rodada empatou com o Red Bull Bragantino, por 1 a 1, em Bragança Paulista.

Os dois times estão empatados com 39 pontos, mas o Flamengo leva vantagem no número de vitórias (12 a 11) e ainda tem três partidas a menos que o Fortaleza. Ambos estão no G4, sendo o Mengo o vice-líder e o Leão o quarto colocado.

VAI MEXER, LEÃO?

O único desfalque em relação a última rodada é o zagueiro Marcelo Benevenuto, um dos principais jogadores do Fortaleza. Emprestado pelo Botafogo e com quatro gols em 31 jogos, o defensor recebeu o terceiro amarelo e dá lugar para Jackson.

Após a vitória sobre o Fluminense, o técnico Juan Pablo Vojvoda deixou no ar a possibilidade de fazer algumas mudanças no time por conta da maratona de jogos.

“Time vai jogar a cada três dias. Nem sempre se pode estar 100%. Tentamos que seja assim, mas os jogadores não são máquinas, são pessoas”, comentou o treinador.

HAJA DESFALQUES NO FLA

O técnico Renato Gaúcho mais uma vez vai precisar quebrar a cabeça para definir a escalação inicial do Flamengo. Os zagueiros David Luiz e Gustavo Henrique, além dos meias Arrascaeta e Diego estão lesionados. Já o lateral Isla, o meia Everton Ribeiro e o atacante Gabigol estão com as seleções nas Eliminatórias.

As boas notícias para o treinador rubronegro são as voltas de dois jogadores considerados titulares. O goleiro Diego Alves e o lateral-esquerdo Filipe Luis treinaram normalmente nesta sexta-feira, em Atibaia, e estão confirmados no time titular.