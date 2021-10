Fortaleza x Grêmio – Mais uma pá de cal no Tricolor gaúcho? – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 12 (AFI) – O Fortaleza espera aproveitar a crise do Grêmio para retornar ao G4 do Campeonato Brasileiro. Os dois tricolores se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 20h30, na Arena Castelão, pela 26ª rodada.

Amargando um jejum de cinco jogos sem vitória em casa, sendo duas goleadas desde o retorno do torcedor – 3 a 0 para Atlético-GO e Flamengo -, o Fortaleza é o quinto colocado, com 39 pontos.

Enquanto isso, o Grêmio não sabe o que é vencer há três rodadas e está afundado na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar, com 23 pontos. É verdade que o Imortal tem dois jogos a menos, mas a diferença para o Santos, primeiro fora do Z4, é de cinco pontos.

MUDANÇAS NO FORTALEZA

Em relação a formação que iniciou contra o Flamengo, o técnico Juan Pablo Vojvoda vai realizar duas alterações. Na defesa, Marcelo Benevenuto retorna após cumprir suspensão no lugar de Matheus Jussa. No meio de campo, Felipe será o substituto de Ronaldo, expulso.

A tendência é que o treinador mude também o sistema ofensivo. Após iniciarem no banco de reservas contra o Flamengo e entrarem no decorrer da partida, David e Robson devem aparecer nos lugares de Edinho e Wellington Paulista.

NOVIDADE NO GRÊMIO

A crise do Grêmio atingiu a comissão técnica. Depois da derrota para o Santos, por 1 a 0, na Vila Belmiro, no último domingo, a diretoria decidiu demitir Luiz Felipe Scolari. Ainda sem substituto definido, o auxiliar permanente Thiago Gomes é quem vai comandar o time.

Expulso contra o Santos, o lateral-direito Rafinha é desfalque certo, assim como o atacante Borja, que está no departamento médico. Existe a possibilidade de Thiago Gomes realizar mudanças no time titular, inclusive com medalhões perdendo espaço, como o zagueiro Kannemann.