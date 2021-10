FPF auxilia Santa Cruz em defesa no STJD após invasão de campo e pagará conta do vandalismo – Futebol Interior

Recife, PE, 27 (AFI) – A Federação Pernambucana de Futebol está auxiliando o Santa Cruz no caso da invasão da torcida no jogo diante do Floresta na Copa do Nordeste. O presidente da entidade, Evandro Carvalho, que foi feita um pré-defesa do clube junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

“Fizemos uma pré-defesa, alegando a inexistência de culpa do Santa Cruz. Não foi ele que deu causa, não houve o chamado nexo causal na ocorrência, com a conduta do Santa Cruz. A invasão deveu-se à ausência da força pública dentro do campo, o que já foi corrigido pela justiça comum”, disse o dirigente.

Evandro também afirmou que a Federação vai arcar com os custos do vandalismo, cerca de R$ 30 mil, mesmo que tenha que tirar do seu próprio bolso em um primeiro momento.

“A Federação enviou um documento para a Arena. Não há como lançar um prejuízo da ordem de 30 mil reais, pela dificílima dificuldade financeira do Santa Cruz. Mesmo sem ter liquidez no momento, a Federação vai encontrar uma solução.

Se precisar eu aporto, particularmente, e depois eu lanço na CBF. Nós temos que dar uma solução imediata para resgatar e restabelecer o patrimônio público do estádio. A Federação vai resolver isso até a sexta-feira”, garantiu.