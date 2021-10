FPF-PE entrará na Justiça para garantir presença de policiais no gramado; Náutico x Vasco pode ser adiado – Futebol Interior

Recife, PE, 22 (AFI) – O confronto entre Náutico e Vasco, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, corre risco de não ser realizado. Isso porque o Governo do Estado de Pernambuco não quer garantir a presença de policiais dentro de campo e, sim, apenas na sala de monitoramente e nas arquibancadas.

Na partida Santa Cruz x Floresta, pela Copa do Nordeste, “torcedores” invadiram o gramado para agredirem jogadores do Santa. Como o policiamento não estava dentro de campo, demorou muito para chegar. Cenas de selvageria e covardia.

NA JUSTIÇA

Por conta disso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ameçou retirar os jogos de Pernambuco caso a presença de policiais dentro de campo não seja garantido. Presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho afirmou que entrará na Justiça para evitar um adiamento.

“Se a polícia não tiver dentro de campo domingo, suspende o jogo por falta de condições. Já foi uma temeridade fazer o outro e veja o que aconteceu. O árbitro não terá como dar o jogo domingo sem policiamento dentro de campo. Por isso nós vamos entrar com um mandado de segurança nesta sexta-feira para buscar uma decisão judicial que obrigue a polícia militar a ficar dentro de campo”, disse o presidente da entidade.

POSIONAMENTO DO GOVERNO

O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Humberto Freire de Barros, enviou ofício para a CBF na quinta-feira. Ao justificar a não presença de policiais dentro de campo, citou o artigo 14 do Estatuto do Torcedor, de que a segurança dos eventos é de responsabilidade “da entidade da prática desportiva detentora do mando do jogo e de seus dirigentes”.

Afirmou que a primeira ação deve ser tomada por seguranças particulares e, caso necessário, seja solicitada a intervenção da segurança pública. Disse ainda que o jogo Santa Cruz x Floresta contou com 128 policiais militares – 80 na área externa e 48 na área interna.

OFÍCIO DA FPF:





OFÍCIO DA DEFESA SOCIAL: