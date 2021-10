fugir do Z4! – Futebol Interior

Salvador, BA, 26 (AFI) – Com o mesmo objetivo de fugir do Z-4, a zona de rebaixamento, mas em momentos diferentes, Bahia e Ceará entram em campo nesta quarta-feira, às 19h, em jogo atrasado da 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), os baianos buscam ampliar a sequência invicta, enquanto os cearenses querem se reencontrar com a vitória.

CLASSIFICAÇÃO

Há quatro jogos sem perder, o Bahia superou nos últimos Athletico-PR e Chapecoense, além de empates com América-MG e Palmeiras. Com isso, aparece em 15.º lugar com 31 pontos, apenas dois a mais do que o Santos, que abre o Z-4 na 17.ª colocação.

Já o Ceará não sabe o que é vencer há seis jogos. Foram quatro empates, contra Internacional, São Paulo, Red Bull Bragantino e Juventude, além de derrotas para Atlético-MG e Palmeiras. Com 32 pontos, está uma posição acima do Bahia, em 14.º lugar.

BAHIA

O técnico Guto Ferreira elogiou o papel do torcedor na vitória por 3 a 0 diante da Chapecoense, que teve público de mais de oito mil. Mesmo assim, o treinador pediu ainda mais apoio para ocupar a capacidade máxima permitida: cerca de 14 mil.

“Nós temos uma grande final quarta-feira e precisamos colocar os 14 mil aqui dentro. Precisamos de todos para ajudar o Bahia. No último jogo isso foi muito positivo, a torcida empurrou o time o tempo todo. O jogo contra o Ceará será dificílimo e o triunfo é muito importante para o nosso objetivo”, destacou.

Guto não tem desfalques por suspensão, mas não poderá contar com o goleiro Matheus Teixeira, que passará por um procedimento cirúrgico após lesionar o joelho. Rossi, que fez treino físico, ainda é dúvida. O meia Lucas Mugni, que cumpriu suspensão, retorna ao time titular.

CEARÁ

A principal dificuldade para o Ceará, segundo o técnico Tiago Nunes, é a sequência inesperada de jogos por conta dessas remarcações – na última semana, fez outro jogo atrasado com o Palmeiras. Apesar disso, ele espera uma atuação melhor do que no empate sem gols com o Juventude.

“Estamos sofrendo muito com essa sequência de jogos. Contra o Juventude, encaramos um adversário que teve a semana toda para se preparar e temos outro confronto direto. Agora temos um dia a mais de preparação visando o Bahia. Vamos tentar equilibrar o time e ter uma atuação melhor”, projetou.

Para montar seu time, não terá o lateral-direito Igor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Gabriel Dias deve ser titular. O lateral-direito Buiú e os atacantes Jacaré e Wendson seguem se recuperando de lesões. Por outro lado, o meia-atacante Vina retorna de suspensão.