Funcionamento do Plano Liberdade/Calçada segue suspenso até 6 de outubro

O funcionamento do Plano Inclinado Liberdade/Calçada está suspenso, até a próxima quarta-feira – 6 de outubro. O motivo é a realização de serviços de manutenção do equipamento, após o rompimento de um dos cabos que sustentam o bonde.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), um dos cabos se rompeu durante a operação do equipamento na tarde do dia 28 de setembro. A situação não trouxe riscos aos usuários, uma vez que a cabine estava segura por outros quatro cabos que não apresentaram qualquer avaria.