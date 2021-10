Funcionário público é assassinado a tiros na porta de casa

Um servidor público, identificado apenas como Manoel, foi executado a tiros na manhã deste sábado (16), no município de Inhapi, na região do Sertão de Alagoas. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu no Sítio Branquinha, na zona rural da cidade. A PM informou ainda que a vítima, servidor da Secretaria Municipal de…

Um servidor público, identificado apenas como Manoel, foi executado a tiros na manhã deste sábado (16), no município de Inhapi, na região do Sertão de Alagoas.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu no Sítio Branquinha, na zona rural da cidade. A PM informou ainda que a vítima, servidor da Secretaria Municipal de Obras de Inhapi, estava na frente de casa quando suspeitos se aproximaram em um veículo.

Populares relataram que o passageiro do automóvel foi quem efetuou os disparos de arma de fogo que atingiram Manoel. Após o crime, os suspeitos fugiram e não foram localizados.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo de Manoel foi periciado e recolhido pelos institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML). O caso está sendo investigado pelo 29º Distrito Policial.