“Futebol é poluído” – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 15 (AFI) – A saída de Vagner Mancini para o Grêmio, acertada na última quinta-feira, pegou todo mundo no América-MG de surpresa. Tanto que não foi difícil esconder a irritação com essa baixa já na reta final do Brasileirão.

Através de um pronunciamento oficial, o coordenador de futebol do América-MG, Marcus Salum, deixou claro que o clube fez de tudo para manter Vagner Mancini, mas o treinador já estava decidido a se transferir para o Grêmio.

“Ontem, ao ir para a sede, eu tinha uma reunião. Recebi um telefonema do empresário do Vagner Mancini, e o Mancini estava na linha, comunicando que tinha recebido uma proposta oficial do Grêmio. Tentamos conversar e negociar, talvez, uma nova premiação. Colocaram com clareza que já tinham feito a proposta e que queria se desligar”, explicou Salum.

O dirigente disse que o clube não vai demorar para buscar um novo treinador e que o perfil já está sendo discutido internamente. Salum, porém, desabafou e classificou o futebol como “poluído”.

“Mas a mensagem que eu quero passar é para a torcida do América: para ter tranquilidade e saber que nós já estamos amadurecidos no futebol, há muitos anos, para enfrentar essas situações. Elas se repetem porque o futebol é poluído. Esse é o futebol brasileiro, e não adianta criar leis que não funcionam. É o futebol”, afirmou.

No jogo deste domingo, contra o Bahia, na Arena Independência, pela 27ª rodada do Brasileirão, o América-MG será comandado interinamente pelo auxiliar permanente Diogo Giacomini.