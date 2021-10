Gabi Brandt diz que Gui Araújo já a ameaçou de morte

Brandt disse que tentou terminar a relação várias vezes depois que descobriu traições. “É muito complicado falar, foi muito traumático. Ele falava que ia se matar, ameaçava. Aí, tinham vezes que ele me ameaçava (e dizia): ‘Ah, vou acabar com a tua vida’. Coisas desse tipo, era muito tenso. Era tenso no nível que as minhas amigas ficavam desesperadas. A minha mãe ficou doente, ela falava: ‘pelo amor de Deus, você vai morrer”, revelou Gabi.