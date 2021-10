Gabriel, cria do Volta Redonda, conquista seu primeiro titulo como profissional – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 18 (AFI) – A equipe do Pérola Negra-RJ, conquistou neste domingo (17) o título da Taça Maracanã, primeiro turno do Campeonato Carioca Série B1 e já garantiu uma vaga na final da competição que dará ao campeão o acesso à Série A2 de 2022.

O Pérola Negra entrou em campo diante do Serrano em busca da vitória e conquista do título da Taça Maracanã que daria ao vencedor uma vaga na final do Campeonato Carioca Série B1 e foi um jogo truncado com as duas equipes se precavendo para não tomar o gol e o jogo terminou em 0 a 0 e a decisão foi para os pênaltis. O time de Resende foi mais efetivo, fez 4 a 3 e levantou a Taça e conseguiu o direito de disputar a final da competição.

MENINO PROMISSOR

Este titulo teve um sabor especial para um jovem jogador, o volante Gabriel que é carinhosamente apelidado pelos companheiros como Bodão, ele chegou ao clube emprestado pelo Volta Redonda clube no qual foi revelado e conquistou seu primeiro título como atleta profissional.

“Muito feliz por se tratar de meu primeiro título como profissional e só tenho agradecer a diretoria e comissão técnica do Pérola Negra pela oportunidade e é um título que vou guardar com muito carinho, mas agora é focar o segundo turno em busca de novas conquistas”, disse o volante.

O volante de 21 anos chegou ao Volta Redonda ainda como juvenil e chegou a disputar três Copas São Paulo de Futebol Júnior, entre elas ele foi destaque e capitão em 2019 quando o clube realizou sua melhor campanha na competição chegando as quartas de final, chegou a jogar a Série C do Brasileiro, mas em 2021 ficou sem espaço e aceitou o convite do Pérola Negra. Ele pode fazer história no clube, pois além do título do primeiro turno no carioca ele também pode conquistar o título da Copa Rio que dará uma vaga na Copa do Brasil ou Série D do Brasileiro já que está na final.

“Temos outra grande decisão pela Copa Rio no qual estamos aguardando o classificado entre Maricá e Madureira e objetivo é também a conquista desta competição que colocaria o Pérola Negra em grande patamar do futebol nacional”, disse o volante Gabriel.

PRÓXIMA PARTIDA

O Pérola Negra volta a campo no próximo sábado (23), e recebe o Nova Cidade, no Estádio do Trabalhador, em Resende em jogo válido pela primeira rodada da Taça Waldir Amaral, segundo turno do Campeonato Estadual Série B1, o time também está na final da Copa Rio e aguarda vencedor entre Maricá e Madureira.