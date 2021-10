Gabriela Pugliesi revela sobre Erasmo: ‘Me traiu todas as vezes que ia pra Salvador’

Gabriela Pugliesi deu a sua versão sobre o término do casamento com Erasmo Viana, atual participante de ‘A Fazenda’. Em resposta ao ex-marido, a influenciadora fitness revelou a que a relação com o ex chegou ao fim por conta de traições por parte do modelo.

Em conversa com MC Gui e Tati Quebra Barraco, Erasmo relatou o motivo do término e foi desmentido por Pugliesi. “O fato que culminou com o nosso término foi uma pontinha, um gatilho, um vacilo meu, uma bobeira. [ela] Descobriu uma coisa antiga minha, um vacilo meu. Eu fui na despedida de solteiro de um amigo meu, em Salvador, com um mês do nosso relacionamento. Ela pegou meu Instagram, viu uma conversa minha com esse brother, um papo de quatro anos atrás. Mas já estava desgastado, o fato de a gente já não estar conseguindo engravidar, porque era coisa de Deus”, disse ele aos colegas de confinamento.

“Me traiu 3 meses antes do nosso casamento, e em todas as vezes que ia pra Salvador. Me traiu no Natal do ano passado enquanto eu tentava ter filho toda ferrada da cabeça. E tiveram outras coisas mais sujas que eu nem quero falar”, escreveu a influenciadora nos comentários da página da “Rainha Matos” no Instagram.

“Mas já que ele mente tanto e me expôs para o Brasil MENTINDO, preciso me defender. Sobre dinheiro gasto com inseminação, compra de casa, etc., ele nem tinha que falar porque não gastou UM real. E tudo bem, tá tudo certo. Só não vem falar que ‘a gente gastou’. E o que for aparece do eu vou desmentindo. Ahh e realmente, Erasmo: Deus sabe o que faz! Ô se sabe! Me livrou de uma fria… Claro que não foi a toa que não engravidei, foi graças Deus mesmo”, finalizou a influencer.