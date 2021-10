Gabriela Pugliesi sobre novo estilo de vida: ‘Minha prioridade não é ser a mais sarada’

Gabriela Pugliesi abriu o jogo sobre seu novo estilo de vida durante uma conversa com fãs na última semana. A influencer que ficou conhecida pela rotina fitness e o corpo sarado revelou que mudou um pouco sua concepção sobre o assunto.

“Estou mais em paz comigo mesma, me cobrando muito menos. Vivendo a vida sem tantas regras. Continuo me cuidando e me alimentando bem porque tenho prazer, mas não me privo mais. Não tenho mais restrições. Vivo muito melhor socialmente e tô muito mais leve com tudo. São fases da vida, e tá tudo certo! A gente vai mudando, se conhecendo, vendo o que funciona melhor e se adaptando”, iniciou.

“Não existia, por exemplo, em dia de semana eu jantar uma massa ou risoto. Mas eu não era infeliz, eu só estava em outro momento e com outras prioridades. Hoje minha prioridade não é ser a garota mais sarada nem fico pensando no meu corpo o tempo todo. Eu só tô vivendo de forma mais orgânica, mais entregue. Acho que estou mais em paz”, disse.

“Fui de uma pessoa que se pesava todos os dias para a que não se pesa há meses. Acho que a última vez que me pesei foi em março deste ano. Mas eu devo estar na média dos 60kg”, revelou.