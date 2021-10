Gás de cozinha fica mais caro em 20 anos

Você tem achado os preços caros? Saiba que uma recente pesquisa apontou que o gás de cozinha é o mais caro dos últimos 20 anos, neste caso, não seria apenas uma impressão. Os dados são do Observatório Social da Petrobras (OSP) e foram divulgados nesta quarta-feira (06).

O preço do gás de cozinha está chegando a R$ 98, sendo até registrado R$ 130 dependendo do estado e da localidade. Uma estimativa do início do ano também previa que os preços poderiam atingir R$ 200, saiba mais aqui.

A pesquisa considerou os valores de agosto e há ainda perspectiva do preço subir ainda mais, por conta da defasagem de valor do gás de cozinha. Isso porque o reajuste está ligado ao mercado internacional e a Petróleo, quando o item aumenta, a tendência é que o botijão de 13 kl de gás de cozinha também aumente.



“Se o preço for praticado artificialmente vai haver desabastecimento no mercado. Isso é uma coisa grave e séria que a gente tem que estar atento. Os valores precisam permitir que haja a importação do combustível”, relatou Silva e Luna.

Vale gás de cozinha pode sair do papel

Outro produto com o mesmo tipo de correção é a gasolina. O presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, inclusive, já afirmou que a falta de reajuste poderia causar a falta no mercado interno.

O Vale Gás está mais perto de sair do papel, a PEC dos Precatórios deve abrir de R$ 3 bilhões a R$ 4 bilhões no orçamento para isso, de acordo com apuração da CNN Brasil. Além disso, Conselho de Administração da Petrobras aprovou R$ 300 milhões de subsídio. O anúncio foi feito por um comunicado da estatal informando que o Conselho de Administração já concordou com o valor.

“Somos uma empresa socialmente responsável e comprometida com a melhoria das condições de vida das famílias, particularmente das mais vulneráveis. A pandemia e todas as suas consequências trouxeram mais dificuldades para as pessoas em situação de pobreza. Tal fato alerta a Petrobras para que reforce seu papel social, contribuindo ainda mais com a sociedade”, disse o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, em comunicado ao mercado.

Valores do Vale Gás

Segundo informações da CNN, a ideia do Vale Gás seria de pagamentos a cada dois meses de R$ 50 para famílias inscritas no Bolsa Família. Além disso, a nova PEC poderia também subsidiar o Auxílio Brasil – uma reformulação do Bolsa Família.

O valor serviria, por exemplo, para compensar a alta, já que o gás de cozinha está em estimados em mais de R$ 90. Tendo já subido 30% desde o início o ano, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo).