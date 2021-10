Gêmea do nado sincronizado, Branca Feres, se casa no Rio

Branca Feres, gêmea do nado sincronizado, se casa nesta segunda-feira (11) no Rio de Janeiro. A cerimônia inicialmente seria realizada em Portugal, mas após a pandemia da covid-19 e diversas alterações de datas, o casal decidiu celebrar a união na própria cidade.

Branca e Gustavo Frota já haviam se casado em maio deste ano no civil, com cerimônia apenas para pais e irmãos. Porém, com o avanço da vacinação contra o novo coronavírus e a liberação de eventos maiores, a ex-atleta decidiu finalmente realizar a tão sonhada festa de casamento. Segundo Branca, a escolha do sítio como local de comemoração, inclusive, foi feita pensando nas recomendações contra a covid-19.

Nos stories do Instagram, Branca compartilhou um buquê de flores e uma carta enviada pelo marido horas antes dela subir ao altar. “Amor, finalmente nosso dia chegou! Só nós sabemos o que passamos para chegar até aqui! Quando olho para trás e vejo que entre tantos desafios e remarcações nós sempre nos apoiamos, tenho a certeza de que é isso que precisamos para passar uma vida inteira juntos!”, escreveu.