Geografia: O que são savanas 

As savanas são muito parecidas com as regiões de pastagens, mas com árvores dispersas. Essas áreas possuem três estações ao longo do ano, são elas:

Fria e seca,

Quente e seca,

Quente e úmida.

Elas são formadas em sua maioria por vegetação rasteira, principalmente por:



Gramíneas,

Ervas,

Arbustos,

Árvores esparsas.

Conhecer mais sobre as savanas poderá ajudar na preparação para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e demais vestibulares. Acompanhe o artigo e saiba mais.

Localização

As savanas são encontradas entre as florestas tropicais e o deserto. Isso inclui áreas da África, América do Sul, Oceania e Ásia.

Classificação das savanas

As savanas podem ser classificadas em 5 tipos, são eles:

Savanas tropicais e subtropicais: Possuem clima tropical e subtropical, e por isso podem ter estação seca e úmida. Sendo assim, durante os períodos de seca as temperaturas são altíssimas no verão.

Savanas Temperadas: Possuem clima temperado com verões úmidos e invernos secos.

Savanas Mediterrâneas: Como o próprio nome diz o clima da região é o mediterrâneo e apresentam solos pobres em nutrientes. Esse tipo de savana sofre principalmente com problemas ambientais oriundos de desmatamentos.

Savanas Montanhosas: Situada em locais montanhosos que possuem altitudes elevadas, sendo assim são regiões mais frias.

Clima e Solo

As savanas são contempladas principalmente com o clima tropical, ou seja, com duas estações, sendo uma seca e a outra úmida.

Elas estão situadas na zona intertropical da Terra, sendo assim acabam recebendo uma enorme incidência de raios solares ao longo do ano todo.

Por isso, na maioria delas a média das temperaturas giram em torno de 22°C e 24°C, contudo em alguns locais a temperatura pode chegar a 40°C.

Brasil e África

No território brasileiro as savanas são encontradas no bioma Cerrado. Trata-se de um bioma que possui uma das maiores diversidades do planeta, contudo também é um dos mais ameaçados.

Já no caso da savana africana, a mais popular acaba sendo o ecossistema de Serengueti que abriga animais de grande porte, sendo um pouco diferente de outras savanas da Terra.

