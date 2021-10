Gestão de pessoas e liderança: dicas de livros para o empreendedor

A gestão de pessoas representa uma evolução da administração de pessoal, sendo assim, é uma área que tem crescido e se adaptado cada vez mais às demandas atuais do mercado.

Por isso, é muito importante que o empreendedor se mantenha atualizado sobre novas técnicas de gestão de pessoas, já que uma correta gestão direciona a cultura de uma empresa. Sendo assim, trouxemos algumas dicas de livros sobre gestão de pessoas. Essas dicas podem ser adaptadas ao porte da empresa e ao seu segmento, amparando o seu crescimento por diversas vertentes.

Líderes se servem por último: Como construir equipes seguras e confiantes – Simon Sinek



Você Pode Gostar Também:

Nesta obra o autor analisa a relação de amor e ódio das pessoas com seus empregos. Ele questiona os motivos pelos quais apenas algumas pessoas dizem “Adoro meu trabalho”? Parece injusto que encontrar realização no trabalho seja como ganhar na loteria.

O autor ressalta a importância da gestão de pessoas no mercado atual. Visto que várias partes do mundo, líderes estão construindo ambientes em que as pessoas sentem que fazem parte.

A partir de algumas observações e estudos, Simon Sinek mostra como certos locais criam Círculos de Segurança, que levam a equipes estáveis, adaptadas e confiantes, onde todos se sentem à vontade. Sendo assim, este livro promete muitos insights sobre liderança do ponto de vista biológico e sobre outras influências.

Os 5 desafios das equipes Capa comum – 3 novembro 2015 – Patrick Lencioni e Simone Lemberg Reisner

Esta obra é muito bem avaliada, com mais de 2 milhões de livros vendidos, Os 5 desafios das equipes e? uma fábula envolvente, realista e prática sobre liderança. O autor Patrick Lencioni usa sua capacidade de contar boas histórias para analisar e explicar situações e razões para que algumas equipes sejam resolutivas, ao passo que outras não alcançam resultados.

O livro traz cenários e personagens familiares, enfatizando situações pertinentes ao mercado de trabalho. Ao longo da história, o autor oferece instruções claras e diretas para superar os obstáculos, focando a atenção nos resultados. Ele também inclui um rápido questionário para que você possa avaliar a própria equipe e identificar o melhor caminho para retomar o sucesso, sendo uma espécie de manual da liderança.

Comece pelo porquê: Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir – Simon Sinek

Do mesmo autor da nossa primeira indicação, essa obra questiona: Por que algumas pessoas e organizações são mais inovadoras, admiradas e lucrativas do que outras? Por quais razões algumas (pessoas e empresas) despertam grande lealdade por parte de clientes e funcionários? Sendo assim, Simon Sinek fala sobre senso de propósito e outros fatores pertinentes à liderança.

O autor ilustra suas ideias com as fascinantes histórias de Martin Luther King, Steve Jobs e os irmãos Wright. Assim, relacionando a dedicação das pessoas a um movimento, ideia, produto ou serviço, desde que entendam o verdadeiro propósito por trás deles. Sendo assim, é uma obra interessante que fala sobre equipe, influências e resultados.