Gil do Vigor abre o jogo sobre quanto faturou após ‘BBB’

Gil do Vigor pode não ter ganhado o “Big Brother Brasil 21”, mas conseguiu colher todos os frutos após sua saída do reality. O economista, que atualmente mora nos Estados Unidos por conta do doutorado, ganhou dez vezes o valor do prêmio com contratos publicitários.

“Já faturei R$15 milhões”, disse o ex-BBB para a Forbes. Desde que saiu do confinamento, Gil apareceu em diversas campanhas de bancos, marcas de alimentos, produtos de limpeza, além de sua participação no “Mais Você” e lançamento de livro com sua trajetória.