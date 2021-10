Gil do Vigor desabafa sobre tratamento no exterior: ‘Como se fosse basculho’

Gil do Vigor fez um desabafo em suas redes sociais sobre a forma como é tratado nos aeroportos dos Estados Unidos. O ex-BBB está na Califórnia para realizar seu PhD em economia e resolveu falar sobre o que percebeu nesse tempo no exterior.

‘’Uma reclamação que preciso fazer desses aeroportos. Primeira coisa, nenhum aeroporto aqui é melhor do que os aeroportos do Brasil, São Paulo e Recife especificamente. No Rio de Janeiro também é muito vigoroso. Os daqui não chega nem nos pés. O atendimento aqui é péssimo, você passa pelos lugares o povo te trata como se você fosse basculho”, disse após marcar presença na pré-estreia do filme “Eternos”.

‘’Aqui nesses aeroportos, é a pior coisa. Eles são grossos, não falam direito. Mas sou um homem delicado e sincero. Se vier com grosseria comigo, eu falo. Aqui eles são extremamente grossos. Preciso dar aula pra essas pessoas sobre educação. Mas agora vou buscar as minhas malas e vigorar porque deu tudo certo”, continuou.

‘’Eu falo mesmo das coisas ruins daqui, minha gente. Eu não sou obrigada a nada. Se fosse no Brasil, eu reclamaria igual e falaria mal. Aqui é lindo, maravilhoso, mas falo mal mesmo. Eu sou do Brasil, quero puxar sardinha pro meu país. Eu vou mentir? Não vou mentir! Mas aqui não é nem puxando sardinha. Tem vinte minutos que estou aqui esperando a bendita da mala, e cadê a mala? Nem começou ainda’’, finalizou.