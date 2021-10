Gil do Vigor rememora briga ao parabenizar Pocah: ‘Eterna basculha’

Pocah completou 27 anos no último domingo (17) e seu amigo de confinamento, Gil do Vigor, não deixou a data passar batida. O ex-BBB relembrou a briga do “basculho”, que rendeu diversos memes, na hora de parabenizar a funkeira.

“Feliz aniversário minha amiga. Eu te amo! Você é maravilhosa, guerreira e muito talentosa. Minha eterna basculha”, escreveu na legenda da publicação em que aparece com Pocah e Carla Diaz.

A homenagem fez sucesso na web e divertiu os seguidores. “O que o basculho uniu, ninguém separa”, brincou um internauta. “Amizade basculher simplesmente tudo”, escreveu outro.

Confira a publicação: