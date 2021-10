Gil do Vigor vai ganhar documentário no Globoplay

Mais um ex-BBB 21 ganhará um documentário no Globoplay. Além de Karol Conká e Juliette, Gil do Vigor também terá sua história contada em forma de doc no streaming da Globo.

De acordo com a coluna O Melhor da TV, do jornal Metrópoles, a produção do documentário já começou a gravar depoimentos com amigos e familiares do economista.