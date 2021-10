Giovanna Antonelli rememora beijo lésbico de ‘Em Família’: ‘Cena marcante’

Giovanna Antonelli esteve nostálgica na última quarta-feira (27). A atriz compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo com o casamento de sua personagem Clara, com Marina, interpretada pela Tainá Muller, na novela “Em Família”.

Com dinheiro a beijão, o casamento marcou a última trama de Manoel Carlos. “Quem aí também ama Clarina? Passando pra avisar que esse mês estreou no Globoplay uma série documental incrível que faz uma retrospectiva da representação LGBTQIA+ nas novelas da TV Globo”, escreveu na legenda.

“E claro que Clarina não podia ficar de fora! Amo essa cena marcante de ‘Em Família’ com minha parceira Tainá Müller, obrigada Maneco por esse presente. Representatividade, amor e respeito é tudo que precisamos na vida e na arte”, completou a atriz.

Confira a publicação: