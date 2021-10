Gloria Groove será uma atrações do Lollapalooza 2022! A artista cantará no festival no dia 27 de março e levará ao palco seus maiores sucessos, incluindo ‘A Queda’. No mesmo dia, se apresentam ainda Foo Fighters, Martin Garrix, Alesso e outras atrações internacionais.

Gloria é a única artista pop brasileira a ocupar um espaço no TOP200 “Billboard Global 200 Excl US”. E além do Lollapalooza, ela também está confirmada para o Rock in Rio 2022!