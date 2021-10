Gloria Groove revela inspiração em Karol Conká para hit sobre cancelamento

Com ‘A Queda’ como a melhor estreia da carreira, Gloria Groove revelou a grande inspiração para o sucesso: Karol Conká. Em participação no Encontro desta quinta-feira (21), a cantora contou que a ex-BBB foi fundamental na hora de escrever a canção que fala sobre cancelamento na internet.

“A história dela serve para o que estou retratando em ‘A Queda’. Foi um dos grandes ódios massivos que a gente presenciou enquanto público”, afirmou

A atual participante do Show dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, também rasgou elogios à Karol. “Ela sempre foi muito incrível, de fato me abriu portas, foi a pessoa que me levou pela primeira vez ao palco do Rock In Rio. Ela está nesse lugar de um ídolo que quando virou meu amigo me abriu portas”, disse.

Gloria Groove ainda aproveitou o momento para refletir sobre a nova canção. “Isso causa um misto de sensações em mim. Eu estou vendo na minha frente o que pode acontecer com a vida e a carreira da pessoa. A queda, é para sobretudo gerar essa reflexão”, refletiu a Lady Leste.