Goiás 3 x 0 Vitória – Oi, sumido! Goiás espanta má fase, volta ao G4 e afunda o Vitória – Futebol Interior

Em grande estilo e se impondo desde o início do jogo, o Goiás acabou com má fase e a pressão que rondava o clube ao bater o Vitória por 3 a 0 neste sábado, em partida no estádio da Serrinha, em Goiânia. O jogo foi válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Goiás, que vinha de três derrotas consecutivas, fez valer a superioridade técnica e chegou abrir 2 a 0 antes dos 25 minutos de jogo, com dois gols de Luan Dias. O terceiro saiu no início do segundo tempo, com David Duarte.

Com o resultado, o time goiano volta ao G4, na terceira posição, com 48 pontos e tem que torcer ainda neste sábado para que CRB, que enfrenta o CSA ou Avaí, que encara o Botafogo, não vençam para permanecer entre os quatro primeiros ao fim da rodada.

Sem vencer há seis jogos e balançar as redes há cinco, o Vitória permanece na zona de rebaixamento, com 26 pontos, na 18ª colocação.

O JOGO

O início do jogo foi movimentado, com o Goiás pressionando em cima e não deixando o Vitória sair ao ataque.

A qualidade técnica entre os dois times ficou visível desde o início da partida e não demorou muito para o Goiás abrir o marcador. Aos 17 minutos, após saída errada da defesa do Vitória, Nicolas lançou Luan Dias, que bate entre as pernas de Lucas Arcanjo para marcar.

O Goiás não baixou guarda e o segundo saiu aos 25, quando Nicolas deu outro passe para Luan Dias, que tirou a marcação e bateu no canto para fazer o segundo do time goiano e o seu segundo na partida.

Sem reação e perdido em campo, o Vitória se viu obrigado a mudar o time logo aos 33 minutos, com as entradas de Fabinho e Bruno nos lugares de respectivamente, Renan Luís e João Pedro. As mudanças não surtiram efeito e o Goiás continuou criando chances de gol na primeira etapa. No final, Elvis de falta, Nicolas e Alef Manga tiveram chances de ampliar o placar.

ETAPA FINAL

A partida no segundo tempo iniciou de forma mais equilibrada, com o Vitória mais organizado taticamente e chegando mais ao ataque.

No momento que o Vitória era melhor, o Goiás fez o terceiro. Aos 15 minutos, após escanteio de Élvis, David Duarte subiu de cabeça para marcar.

Com o gol, o Goiás diminui o ritmo, mas mesmo assim ainda criou algumas chances de ampliar o placar. O Vitória buscava diminuir, mas desorganizado em campo, pouco produziu.

PRÓXIMOS JOGOS

O Goiás encara o Náutico na terça-feira (05) em Recife, enquanto o Vitória joga só no sábado (09) diante do Confiança, no Barradão, em Salvador. Os dois jogos ´ão válidos pela 29ª rodada.