Goiás não deve ter mudanças para continuar no G4 – Futebol Interior

Goiânia, GO, 18 (AFI) – O técnico Marcelo Cabo vai adotar o discurso de que “em time que está ganhando não se mexe” para a partida desta terça-feira, contra o Londrina, no Estádio do Café, na abertura da 31ª rodada da Série B do Brasileiro.

Assim, a formação deve ser a mesma que iniciou na vitória sobre o CSA, por 3 a 1, na última sexta-feira, em Goiânia. Mesmo porque, o Goiás teve uma grande atuação diante do seu torcedor.

Desfalque nas últimas quatro partidas por conta de uma lesão muscular, o volante Rezende foi liberado pelo departamento médico e acabou sendo relacionado por Marcelo Cabo, mas será opção no banco de reservas.

A provável escalação esmeraldina é: Tadeu; Apodi, David Duarte, Reynaldo e Hugo; Diego, Fellipe Bastos, Luan Dias e Elvis; Alef Manga e Nicolas.

Na terceira colocação, com 51 pontos, o Goiás corre o risco de deixar o G4 em caso de um tropeço, mas uma vitória o deixará mais próximo do tão sonhado acesso à elite.