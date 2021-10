Goiás sobe para 3º e Edu brilha em Brusque em dia de partida adiada – Futebol Interior

Campinas, SP, 15 (AFI) – Quatro jogos completaram a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B nesta sexta-feira. Destaque para a vitória do Goiás, que pulou para o terceiro lugar; e o empate agitado entre CRB e Guarani, em Maceió. O dia ainda teve o artilheiro Edu brilhando em Brusque e Brasil x Vila Nova adiada por falta de energia.

À tarde, num jogo maluco, o Brusque venceu o Remo, de virada, por 3 a 1, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). O nome da partida foi o atacante Edu, que balançou as redes e no final do segundo tempo defendeu um pênalti. O Brusque subiu para o 14º lugar, com 35 pontos. Já o Remo estacionou nos 38 pontos aparece em 13º.

No confronto mais aguardado do time, CRB e Guarani empataram por 2 a 2, no Rei Pelé, em Maceió (AL). Os paulistas até abriram 2 a 0, mas cederam a igualdade. O CRB caiu para o quinto lugar, com 49 pontos, já o Guarani perdeu a chance de subir na classificação e aparece em sexto, com 46.

Quem fez o dever de casa foi o Goiás, que recebeu o CSA e venceu por 3 a 1, no Serrinha, em Goiânia (GO). O time esmeraldino assumiu a terceira posição, com 51 pontos. Um a mais que o Avaí, quarto colocado e que ainda entrará em campo. O CSA ficou com os mesmos 45 e em sétimo lugar.

No último jogo da noite, o Vila Nova vencia o Brasil por 2 a 1, em Pelotas, até que a energia do estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS) caiu. A arbitragem fez todos os protocolos de espera para retomar a partida, mas nada adiantou. A partida terá continuidade neste sábado, às 15 horas, a partir da minutagem interrompida.

