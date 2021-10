Goiás x Botafogo – Quem vai se aproximar da elite do Brasileirão? – Futebol Interior

Goiânia, GO, 25 (AFI) – Em um confronto direto por uma vaga no G4 da Série B do Brasileiro, Goiás e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), pela 32ª rodada do campeonato.

O Goiás é o quarto colocado, com 52 pontos, e vem de um empate sem gols com o Londrina, fora de casa. Invicto há três partidas e embalado pela goleada sobre o Brusque, por 3 a 0, o Botafogo é o vice-líder, com 55 pontos, e pode assumir a liderança.

Isso porque o líder Coritiba tem dois pontos a mais e entra em campo horas antes, quando faz o confronto direto com o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

SÓ UMA MUDANÇA

Suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Londrina, o lateral-direito Apodi é o único desfalque no Goiás. Sua ausência deve fazer o técnico Marcelo Cabo deslocar Diego para a lateral.

Com isso, abriria uma vaga no meio-campo. Aí resta saber quem o treinador esmeraldino vai colocar como titular: Caio Vinícius ou Rezende, com preferência para o primeiro.

BOA NOTÍCIA NO FOGÃO

A semana começou com uma boa notícia no Botafogo. Conforme prometido pelo presidente Durcesio Mello em conversa com os jogadores, o clube pagou os direitos de imagem de julho e diminuiu as pendências financeiras com o elenco, que agora tem dois meses de atraso.

Em relação ao time que vai iniciar a partida desta terça-feira, o técnico Enderson Moreira não tem desfalque por suspensão e por isso deve entrar em campo com a mesma formação do jogo diante do Brusque.