Goiás x CSA – Pelo G4, Esmeraldino busca engrenar novamente para segurar embalado Azulão – Futebol Interior

Goiânia, GO, 14 (AFI) – Um duelo direto pelo G-4, zona de acesso à elite, movimenta a 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B nesta sexta-feira. Às 21h30, o Goiás busca retomar o bom desempenho para se manter no seleto grupo, enquanto o CSA aspira por uma vaga. A partida será realizada no Estádio Serrinha, em Goiânia (GO).

Depois de encerrar sequência de três derrotas ao superar o Vitória por 3 a 0, o Goiás voltou a perder na última rodada, por 3 a 2, para o Náutico. Com 48 pontos, o Esmeraldino pode entrar em campo já fora do G-4 caso CRB (48) ou Guarani (45), que se enfrentam mais cedo, consigam ultrapassá-lo.

Há seis jogos sem perder, sendo cinco vitórias, o CSA pegou o elevador e aparece com 45 pontos. Para entrar no G-4, precisa vencer o Goiás e torcer por derrota do CRB. Na última rodada, goleou o Brusque por 4 a 1.

GOIÁS

O técnico Marcelo Cabo promoverá mudanças na escalação. Isso porque conta com os retornos dos laterais Apodi e Hugo, recuperados de problemas musculares, que assumem vagas de Ivan e Artur.

O volante Rezende também está recuperado, mas deve ficar no banco. O também volante Caio Vinícius também pode ganhar nova chance. Se isso acontecer, Luan Dias fica como opção na reserva.

“Quero convocar nosso torcedor. Todo torcedor esmeraldino. Que ele venha jogar com a gente, que ele seja o 12º jogador. Estamos iniciando a rodada no G-4 e vamos trabalhar para não sair mais. Sabendo da força do torcedor, espero que ele esgote os ingressos e que todos os nossos adversários sintam a força da nossa torcida para a gente buscar a vitória e manter esse aproveitamento em casa”, disse Cabo.

CSA

O Azulão não terá força máxima contra o Goiás. O técnico Mozart tem o desfalque do goleiro Thiago Rodrigues, que sente dores no ombro. Assim, Lucas Frigeri segue no time. Na zaga, Fabrício e Wellington brigam para substituir Lucão, suspenso.

Por fim, Gabriel retorna de suspensão e deve ser titular e o atacante Clayton, que chegou ao clube em setembro, recuperou a forma física e foi relacionado pela primeira vez.

“A gente não pode achar que já chegou em algum lugar sem ter chegado. Jogo a jogo, a gente tem que construir isso. O time não chegou ainda no G-4, mas o importante é dar essa continuidade. Temos jogos dificílimos pela frente”, disse Renato Cajá.