Goiás x Sampaio Corrêa – Com mudanças na equipe, Esmeraldino tenta voltar ao G4; Rubro-negro está na degola – Futebol Interior

Goiânia, GO, 1 (AFI) – Um tentando voltar ao G4, o outro lutando contra o rebaixamento. Esse é o cenário de Goiás x Vitória, que se encaram neste sábado, às 16h, no estádio da Serrinha, pela 28° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Esmeraldino é o quinto colocado com 45 pontos. Caso consiga a vitória e CRB ou Avaí tropecem, pode entrar no grupo de acesso novamente. Já o Rubro-negro baiano, é o 18° com 26.

MUDANÇAS

Marcelo Cabo contará com a volta de David Duarte, que cumpriu suspensão, e o lateral-esquerdo Hugo, recuperado de um desconforto muscular. Além do atacante Welliton, que está recuperado de uma gastroenterite e ficará no banco de reservas.

DESFALQUES

Caio Vinícius está suspenso, além de Rezende e Breno machucados. Com isso, fica a dúvida de quem assume a vaga no meio-campo ao lado de Felipe Bastos.

RETORNO

Fernando Neto e Marcinho, que cumpriram suspensão no último jogo, também retornam.

BAIXAS

O treinador Wagner Lopes não poderá contar com algumas peças. Entre eles, Pabli Siles, que teve uma lesão de grau 2 na última partida, e Eron, que segue no DM. Além disso, Samuel cumpre suspensão.