Goleada de 8 a 0 é a atração na 6ª rodada da Segundona Mineira – Futebol Interior

Poços de Caldas, MG, 10 (AFI) – O Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, equivalente a A3 em São Paulo, teve sua quinta rodada disputada neste final de semana com destaque para a goleada do Uberaba por 8 a 0 em cima do Araguari, no sábado.

O resultado deu ao Uberaba a liderança do Grupo “B”, com sete pontos ganhos, junto com o Araxá.

Nos demais grupos, os líderes Varginha (Grupo “A”) e Boston City (Grupo “C”) folgaram na rodada, mas foram beneficiados pela combinação de resultados, mantendo-se na primeira colocação de seus grupos.

SABIA COMO É O REGULAMENTO DA SEGUNDA DIVISÃO DE MINAS GERAIS

O Campeonato Mineiro da Segunda Divisão está sendo disputado por 15 equipes, divididas regionalmente em três grupos de cinco times que jogam entre si, dentro do grupo, em sistema de turno e returno.

Ao final desta fase classificatória, oito equipes estão classificadas para “mata-matas” que apontarão os dois times que conquistarão o acesso para o Módulo II de Minas Gerais em 2022.

Classificarão, na primeira fase, os dois primeiros de cada grupo e mais os dois melhores terceiros colocados.

TIMES INVICTOS NÃO FAZEM BOA CAMPANHA

Passadas essas cinco rodadas, apenas Poços de Caldas e Inter de Minas estão invictos, mas não fazem boas campanhas e não estariam classificadas para a próxima fase. O curioso, ainda, é que o Inter de Minas fez quatro jogos e empatou os quatro.

PARCERIA COM A RÁDIO ARQUIBANCADA DE POÇOS DE CALDAS

O Portal Futebol Interior acompanha detalhes desta competição em parceria com a Rádio Arquibancada de Poços de Caldas.

Campeonato Mineiro – Segunda Divisão

Quinta Rodada –

Sexta-Feira – 08/10/2021

Poços de Caldas 0 x 0 Santarritense

Sábado – 09/10/2021

Manchester 0 x 0 América de Teófilo Otoni

Uberaba 8 x 0 Araguari

SEP Patrocinense 1 x 0 Araxá

Figueirense 1 x 2 Atlético Três Corações

Domingo – 10/10/2021

Contagem 2 x 0 Betis

Próxima Rodada – Sexta Rodada

Sábado – 16/10/2021

09:00 hs – Inter de Minas x SEP Patrocinense

14:00 hs – Betis x América de Teófilo Otoni

15:00 hs –Santarritense x Atlético Três Corações

15:00 hs –Araguari x Araxá

15:00 hs –Boston City x Manchester

Domingo – 17/10/2021

10:00 hs –Varginha x Figueirense