Goleada sobre o Fortaleza faz presidente do Atlético-GO ter calma para definir novo treinador – Futebol Interior

Goiânia, GO, 3 (AFI) – Após reencontrar o caminho da vitória depois de cinco jogos, o presidente do Atlético-GO elogiou a grande atuação da equipe diante do Fortaleza, o Dragão fez 3 a 0 em um dos melhores times da competição.

“Nós precisávamos muito de um jogo deste perfil e deste nível. O Atlético-GO fez uma partida perfeita. voltou mal no segundo tempo, demorou a entrar no jogo, mas depois conseguiu ‘matar o jogo’ porque o (Gabriel) Baralhas entrou bem e o time se acertou taticamente. Nós passamos dificuldades, mas conseguimos ganhar de uma das melhores equipes do futebol brasileiro. Mostra que o Atlético-GO tem uma boa equipe, um time comprometido e a comissão permanente me dá tranquilidade para não ter desespero (contratar treinador)”, disse.

SOBRE O NOVO TREINADOR

O auxiliar Eduardo Souza assumiu o comando da equipe no lugar de Eduardo Barroca. O presidente elogiou o trabalho feito pela equipe.

“Viajamos para Fortaleza na quinta-feira (30), acompanhei tudo de perto porque é um momento crucial da competição, precisávamos muito de uma vitória convincente, eu não sabia mais o que era ganhar de 3 (gols), há muito tempo não acontecia. É um momento de muita alegria, o Atlético-GO volta aos trilhos. Recuperamos nossa qualidade técnica, um time equilibrado em todos os setores. É uma vitória que vai dar muita moral e confiança para a equipe”, afirmou Adson Batista.

PRÓXIMA PARTIDA

A equipe volta a campo na quarta-feira, às 19h, contra o Athletico fora de casa.