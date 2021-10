Goleiro do Avaí prega respeito ao Confiança e fala em somar pontos – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 13 (AFI) – A má campanha do Confiança no Campeonato Brasileiro da Série B não ilude o elenco do Avaí. Os dois times se enfrentam no próximo sábado, a partir das 21 horas, em Aracaju, pela 30ª rodada.

Um dos líderes do elenco, o goleiro Glédson pregou respeito apesar da situação delicada que o adversário se encontra no campeonato e deixou escapar que o principal objetivo do Avaí é voltar de Aracaju com pelo menos um ponto.

“Temos um jogo no sábado, sabemos que é um time que está na zona de rebaixamento, mas é um time que tem complicado a vida dos adversários. Vamos lá pra somar pontos. Se conseguirmos a vitória, vamos nos manter no G-4, que é o maior objetivo ao final da competição”, disse Glédson.

O técnico Claudinei Oliveira tem mais dois dias de treinamento para definir a escalação do Avaí. Expulso contra a Ponte Preta, o volante Bruno Silva é desfalque. Por outro lado, existe a possibilidade dos retornos do volante Marcos Serrato e do atacante Getúlio.

Invicto há cinco partidas, o Avaí está na terceira colocação da Série B, com 50 pontos, dois a mais que o CRB, primeiro fora do G4.