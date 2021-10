Golpe do falso emprego: veja como funciona

Atenção, desempregados! Muitos golpes seguem sendo aplicados na internet e entre eles estão o do falso emprego. Os criminosos tem se aproveitado da fragilidade das vítimas e do desespero para conseguir lucros e ainda distribuir o golpe. Pois é, acredite, muitas vezes as vítimas sem querer até ajudam os golpistas.

Como funciona o golpe do falso emprego?



Há diversas variações deste tipo de golpe que não caberiam neste artigo ou sequer em vários, por isso vamos contar aqui os mais comuns. Se por acaso você conhece ou caiu em um golpe que não está neste artigo, você pode deixar nos comentários e alertar outras pessoas.

Uma das possiblidades é o anúncio da vaga de emprego nas redes sociais com trabalho em casa e bom ganho financeiro. É preciso comentar apenas o seu e-mail na publicação ou enviar um comentário como “eu quero” que receberá as informações da vaga.

Feito isso, você de certa maneira está ajudando que a publicação tenha cada vez mais engajamento. Depois de um tempo ou até mesmo dias, você receberá um e-mail sobre a suposta vaga. O que você não esperava é ter que pagar por um curso para começar a trabalhar.

Na verdade, nem o curso e nem a vaga existem. Tudo na realidade é um golpe. Não deposite o dinheiro para o suposto curso.

Outro golpe de emprego bem comum acontece com motoristas. Os criminosos dizem que a pessoa foi aprovada na vaga e pedem dinheiro para colocar um suposto rastreador. Depositado o valor solicitado, os criminosos somem deixando a vítima sem o emprego e no prejuízo.

Como se proteger?

Conhecer como os criminosos atuam é um dos primeiros passos para não cair no golpe do falso emprego. Outra maneira de se prevenir é olhar para as vagas e desconfiar do processo. Porque uma empresa pediria o e-mail de todas as pessoas ao invés de currículo? A empresa nem te conhece e te contrataria apenas pela realização de um curso? Não parece muito lógico, ainda mais num mercado de trabalho tão competitivo.

Você também pode, na verdade deve, procurar mais informações sobre a empresa e sobre a sua reputação. Criminosos também podem se passar por uma empresa que realmente existe, por isso, casos dique insegura, ligue para o telefone oficial ( que pode ser encontrado no próprio Google ou redes sociais, por exemplo).