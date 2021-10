Goomer anuncia nova identidade visual para reforçar parcerias com restaurantes

A Goomer, foodtech com a missão de apoiar a transformação digital do setor food service, anuncia ao mercado nesta segunda-feira, 4 de outubro, sua nova identidade visual. Após sete anos de crescimento consistente, a plataforma que oferece tecnologia de ponta aos bares e restaurantes para melhorar a experiência e o atendimento no salão e no delivery, percebeu a necessidade de tornar a marca mais abrangente e unificada com o propósito atual da empresa. O projeto é um dos investimentos programados a partir da captação de R$ 15 milhões levantada em maio deste ano, junto ao fundo Bridge One e acompanhado pela DOMO Invest e o Aimorés Investimento.

De acordo com Felipe Maia Lo Sardo, cofundador e CEO da Goomer, o movimento é extremamente oportuno pelo fato de tangibilizar toda a sua mudança e expansão desde 2014, uma vez que nesse período a startup ampliou o seu portfólio de forma substancial. “Inicialmente o foco da Goomer estava em cardápios digitais dentro da loja (por meio de tablets e totens). Porém, com a chegada da pandemia e a proibição para os clientes frequentarem o salão dos estabelecimentos, sentimos que podíamos apoiar todo o setor e fomos os primeiros a disponibilizar uma solução gratuita para delivery. Fizemos esse movimento porque os marketplaces de comida, em geral, continuaram cobrando entre 20% a 30% de taxa de comissão para cada pedido, prejudicando milhares de pequenos e médios negócios. Hoje, é possível constatar que pensamos à frente, tanto que grandes players do mercado decidiram começar a adotar modelos semelhantes ao nosso”, explica. “Essa nova identidade é estratégica, uma vez que reflete e simboliza a Goomer como a verdadeira parceira dos restaurantes e, consequentemente, dos consumidores”, acrescenta o CEO da Goomer.

Para evidenciar essa abordagem, a startup optou por preservar a cor azul na nova assinatura gráfica – já icônica da marca. Entretanto, agora há uma paleta secundária de cores, que resulta em uma identidade visual mais calorosa e com referência à comida. Além disso, ilustrações próprias foram desenvolvidas para representar a variedade de negócios que as soluções da empresa podem atender. Outro elemento que compõe a nova identidade é a figura do maître, o profissional que recebe e auxilia os clientes na escolha do pedido.

“Optamos por utilizar uma tipografia de desenho simples e amigável para trazer a versatilidade que a marca precisa. O novo logotipo tem formas arredondadas que remetem às sensações que uma boa refeição sempre desperta – sabor, aroma e prazer. Junto das nossas novas cores e elementos visuais, o novo logo cria um universo único, cheio de tempero e sabor, mas sem esquecer da tecnologia. No tom de voz, a figura do maître ponta firme remete àquela pessoa que está sempre pronta para resolver os problemas do restaurante e que chama todos para se sentarem juntos à mesa. Dessa forma, baseamos nosso discurso em três pilares: atenciosos, marcantes e agilizados. Por isso, criamos a sigla AMA, porque no final das contas, servir é amar”, explica Fabrício Nunes, Head de Marketing & Comms da Goomer.

Além da identidade visual, a Goomer também reformulou o seu portfólio de soluções com novas nomenclaturas, buscando uma arquitetura de marca mais simplificada e coesa. A cartela de oferta da empresa está dividida agora em quatro produtos: solução em QR Code, delivery, Tablet e Autoatendimento (totens). “Com essa mudança, reforçamos cada vez mais a Goomer como a empresa que fornece soluções omnichannel para o mercado foodservice, com portfólio completo e com todos os produtos/serviços que um restaurante precisa. Ao final do dia, os estabelecimentos percebem e entendem que quem resolve o problema deles é a Goomer como um todo, independente da solução que ele usa”, completa Lo Sardo.

A BrandGym, agência de branding focada em startups e negócios de tecnologia, foi a responsável pela liderança do projeto de rebranding. Já o estúdio de criação Faccion, sob a direção criativa de Cássio Filho, ficou encarregada de trabalhar no conceito e lançamento da campanha com ativação que cobrisse toda a jornada diária do público principal da Goomer, já estratégia de Mídia ON e OFF ficou com Daxx Mídia, junto com o time interno da Goomer.

Pioneira e parceira dos estabelecimentos food service

Com atuação em todo o território nacional, a Goomer hoje se notabiliza pela experiência oferecida aos bares e restaurantes na captura de pedidos dos clientes – tanto dentro do estabelecimento quanto no delivery, dando a eles o destaque e agilidade que precisam para alavancar o seu negócio sem depender dos marketplaces (e suas altas taxas de comissão).

“Sempre tivemos uma relação estreita com os nossos clientes, que foi ainda mais intensificada com o lançamento da nossa solução para delivery. Nesse mercado, a Goomer foi a primeira empresa a oferecer uma ferramenta sem nenhum custo, inserindo de forma rápida e simples e dando o protagonismo para os restaurantes crescerem sem ficar refém dos marketplaces”, conta Lo Sardo.