‘Gostei do que ouvi’ – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 23 (AFI) – A Fifa, por meio de seu presidente Gianni Infantino, está determinada a alterar o calendário para contar com a Copa do Mundo a cada dois anos. Para isso, o dirigente está visitando países para buscar apoio das federação. No Brasil, o presidente interino da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, afirmou que gostou da proposta.

“Gostei muito do que ouvi da reunião da Fifa que participei. Essa mudança vai criar também mais competições de base, valorizar a Copa América, que servirá como um torneio classificatório, e ainda vai render mais recursos financeiros para todas as entidades”, disse.

Entretanto, o dirigente ainda não confirmou totalmente o apoio e ressaltou que irá se aprofundar no assunto. “Vou agora me aprofundar mais no assunto. Quero ouvir a Conmebol antes de decidir”, acrecentou.

Ednaldo terá uma série de reuniões com a Conmebol na próxima semana, no Paraguai, onde o assunto será tratado com o presidente da entidade continental, Alejandro Domínguez.