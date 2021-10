Governador da Bahia indica ampliação da capacidade de público nos estádios para 50% – Futebol Interior

Salvador, BA, 26, (AFI) – Bahia e Vitória tiveram uma boa notícia para a reta final da temporada, das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Isso porque o governador Rui Costa afirmou que vai conversar sobre decreto que permite a ampliação da capacidade máxima dos estádios para 50% – atualmente só é permitida 30%.

“Estou nos #EmiradosÁrabes com a cabeça na Bahia. Eu e o governador em exercício, Adolfo Menezes, vamos conversar hoje para publicação de um novo decreto que aumenta a capacidade de público nos estádios para 50%. Que a medida seja um estímulo ao Bahia e Vitória”, publico Rui Costa em seu Twitter.

PRÓXIMOS JOGOS

Na Série A, o Bahia volta campo no sábado, diante do Juventude, mas fora de casa. No domingo (7), recebe o São Paulo na Arena Fonte Nova, pela 30ª rodada.

Na Série B, o Vitória enfrenta a Ponte Preta no sábado, fora de casa, e depois, na terça-feira (2), recebe o CSA no Barradão, pela 33ª rodada.