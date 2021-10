Governador libera até 50% do público nos estádios de futebol da Bahia

Os jogos de futebol no estado da Bahia agora poderão ter até 50% da capacidade do estádio. A informação foi dada pelo próprio governador Rui Costa, que está em viagem aos Emirados Árabes Unidos. Atualmente, o decreto estadual libera até 30% da carga total de ingressos nos jogos do Bahia e do Vitória, na Fonte Nova e no Barradão, respectivamente.