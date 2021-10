Governo anuncia cancelamento de concurso da Segurança Pública

O Governo de Alagoas decidiu, nesta sexta-feira (29) cancelar, oficialmente, as fases já realizadas dos concursos da segurança pública. O caso foi esclarecido pelo secretário de Estado de Planejamento, Gestão e Patrimônio, Fabrício Marques, que explicou que a Operação Lock – que investigou o esquema fraudulento que atuou no certame – não conseguiu apontar quantos…

O Governo de Alagoas decidiu, nesta sexta-feira (29) cancelar, oficialmente, as fases já realizadas dos concursos da segurança pública.

O caso foi esclarecido pelo secretário de Estado de Planejamento, Gestão e Patrimônio, Fabrício Marques, que explicou que a Operação Lock – que investigou o esquema fraudulento que atuou no certame – não conseguiu apontar quantos e quais candidatos dos concursos da Polícia Militar, Bombeiros e Polícia Civil foram beneficiados.

“A operação constatou a atuação de um esqueema nacional criminoso que agia contra a lisura de certames. Dada a extensão da fraude, ficou claro a impossibilidade da plena identificação de todos que se beneficiaram no crime. Por esta razão, iremos cancelar todas as fases do concurso que já foram realizadas”, afirmou Marques.

O titular da pasta lamentou o fato e reforçou que a decisão tomada pelo Governo de Alagoas teve como objetivo resguardar a integridade do certame.

“A Seplag lamenta a medida que se faz necessária para que seja mantida a integridade e a transparência de um processo seletivo tão significativo para a população alagoana e repudia a ação dos envolvidos no crime”, complementou Marques.

O secretário não informou, porém, quando o concurso será realizado novamente.

