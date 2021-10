Governo anuncia mudanças em datas, pagamentos e regras de Auxílio

O Governo do estado do Rio de Janeiro anunciou nesta semana uma série de mudanças em seu Auxílio Emergencial estadual. Estamos falando, portanto, em modificações em datas, regras e até mesmo valores do programa. Muitas delas estão causando uma certa repercussão entre os beneficiários do projeto.

A primeira mudança já era conhecida, mas foi oficializada agora. É que o valor do benefício vai passar por uma alteração. Os usuários do benefício irão ganhar aquilo que já ganhavam somado com um adicional de R$ 80. Essa é a taxa do Auxílio gás, que acabou de passar pela sanção do Governador do estado, Cláudio Castro.

Esse dinheiro, aliás, vai incluir um pagamento retroativo de setembro. Então neste primeiro mês, os usuários irão receber mais R$ 160 na conta. Quem recebia R$ 300, por exemplo, vai receber agora no próximo repasse um valor de R$ 460. Pelo menos é isso o que o Governo do estado do Rio de Janeiro está prometendo neste momento.



Outra mudança é em relação aos saques. É que eles decidiram proibir esse ato. A partir de agora, os usuários do projeto não poderão mais retirar o dinheiro em espécie na boca do caixa. Vai ser preciso usar o cartão para comprar produtos em estabelecimentos do Rio. De acordo com o Governo local, todos eles aceitam essa forma de pagamento.

Além disso, eles também anunciaram mudanças na data dos repasses. Antes, eles faziam esses pagamentos sempre nos dias 15 de cada mês. A partir de agora, eles irão focar no dia 25. E isso não vai valer apenas para este mês. Essa é uma alteração definitiva que vai valer para todos as outras liberações também.

Atrasos

O Governo do estado do Rio de Janeiro também falou sobre a questão dos atrasos nos pagamentos. Nas últimas semanas, vários usuários enviaram reclamações afirmando que estavam há semanas ou até mesmo meses sem receber o dinheiro em questão.

Em entrevista para um jornal da TV Globo, o Secretário de Desenvolvimento Social e Direitos do estado, Matheus Quintal, falou sobre o assunto. Ele pediu desculpas pela situação e disse que isso aconteceu porque eles tiveram “responsabilidade”.

De acordo com Quintal, os atrasos aconteceram porque eles estavam analisando cada um dos casos cuidadosamente. Ele argumentou ainda que o envio dessas informações acontece a partir do banco de análise da Dataprev.

Auxílio no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro o Auxílio Emergencial estadual está atendendo pessoas em situação de pobreza e extrema-pobreza. A ideia é ajudar os cidadãos nesse momento de dificuldade do país que ainda atravessa uma pandemia.

Os valores do projeto têm a base de R$ 200. Isso é o que todo mundo recebe. No entanto, podem existir acréscimos de R$ 50 para cada filho. Isso acontece desde que se respeite um limite de no máximo dois filhos menores de idade por família.

Então quem não tem crianças com menos de 18 anos em casa, recebe R$ 200. Quem tem um filho menor de idade recebe R$ 250 e quem tem dois ou mais pega R$ 300. A partir de outubro, no entanto, todos esses valores virão acrescidos dos R$ 80 do auxílio-gás.