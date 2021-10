O governador da Bahia, Rui Costa, autorizou o retorno de torcedores aos estádios de futebol. O anúncio foi feito no Twitter, nesta sexta-feira (8). O governo permitiu até 30% da capacidade do público.

Com isso, tanto o Bahia quanto o Vitória e outros times do estado poderão contar com suas respectiva torcidas a partir das próximas partidas. Veja o tweet do governador abaixo: